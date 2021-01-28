Расследование происхождения COVID-19: эксперты ВОЗ в Ухане покидают карантин
Результатов расследования ждет вся планета
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые исследуют происхождение коронавируса в китайском Ухане, сегодня, 28 января, покинут свой карантинный отель после двухнедельной изоляции.
Как сообщает Reuters, миссия страдает от задержек, опасений по поводу доступа и споров между Китаем и США, которые обвинили Пекин в сокрытии масштабов первоначальной вспышки и подвергли критике условия визита, в соответствии с которым китайские эксперты провели первую фазу исследования.
Команду, которая работала в режиме видеоконференции во время карантина, возглавляет Питер Бен Эмбарек, главный эксперт ВОЗ по болезням животных, которые передаются другим видам, и, как ожидается, пробудет в Китае еще две недели.
ВОЗ попыталась оправдать ожидания расследования.
“Нет никаких гарантий ответа. Полностью установить происхождение – сложная задача, и иногда может потребоваться две, три или четыре попытки, чтобы сделать это в различных условиях”, – заявил журналистам в начале этого месяца глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
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Следственная группа должна была прибыть в Ухань в начале января, и задержка их визита в Китай вызвала редкую публичную критику со стороны главы ВОЗ, которую бывший президент США Дональд Трамп обвинил в “ориентации на Китай” в начале вспышки.
Отметим, Китай продвигает версию о том, что вирус существовал за границей до того, как он был обнаружен в Ухане, при этом государственные СМИ ссылаются на присутствие вируса на импортной упаковке замороженных пищевых продуктов, а в научных статьях утверждается, что он циркулировал в Европе в 2019 году.
Министерство иностранных дел Китая также несколько раз намекало, что внезапное закрытие лаборатории армии США в Форт-Детрике в июле 2019 года связано со вспышкой пандемии COVID-19.
Напомним, в преддверии визита экспертов ВОЗ Пекин заявил, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты, а Китай всего лишь стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе.
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