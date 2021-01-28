НАТО планирует увеличивать расходы на оборону из-за агрессивных действий России
Столтенберг считает, что США и Европе безопаснее вместе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер призвал членов Альянса увеличивать расходы на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил противостоять таким глобальным вызовам, как "агрессивные действия России, терроризм и подъем Китая".
Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.
По словам Столтенберга, НАТО должно оставаться в состоянии противостоять любым вызовам во все более непредсказуемом и конкурентном мире.
"Наша демократия, наши ценности и порядок, основанный на правилах, изменяются, оспариваются. Поэтому мы должны оставаться в форме, чтобы противостоять любым вызовам, которые может принести будущее", – заявил он.
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Генсек НАТО также подчеркнул, что рассчитывает на сотрудничество с президентом США Джо Байденом, поскольку "Соединенным Штатам и Европе безопаснее вместе".
Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Россия пытается самоутвердиться за счет военных действий против Украины и Грузии, но при этом не является прямой угрозой для членов Альянса.
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