Горящие шины, летящие гранаты: что происходит в Ливане (фото)

Пострадали сотни протестующих и дюжина копов

В Ливане продолжаются массовые протесты, вызванные ограничениями, введенными с целью сдержать пандемию коронавируса.

В городе Триполи на севере страны протестующие бросили в сторону здания мэрии ручную гранату, один сотрудник полиции ранен, сообщает МВД Ливана.

В среду демонстранты использовали три боевые гранаты в ходе столкновений со стражами порядка. По последним данным, 12 силовиков в результате были ранены. Один офицер госпитализирован в тяжелом состоянии.

Судя по опубликованным агентством Reuters фото, протестующие забрасывают силовиков камнями, жгут автомобильные покрышки и строят баррикады из мусорных баков.

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Напомним, в результате столкновения протестующих с силовиками пострадали более 200 человек. Демонстранты забросали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью. Когда полиция ответила газом, водометами и резиновыми пулями, протестующие взялись за боевые гранаты.

По материалам: Сегодня