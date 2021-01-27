В Индонезии проснулся самый активный вулкан страны: фото и видео

По склону Мерапи течет лава, многие из близлежащих укрыло пеплом

В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны – гора Мерапи выдала из себя облако вулканического пепла и извергла поток лавы, который стек примерно на 1600 метров по склону.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром 27 января, а звук извержения был слышен на расстоянии 30 км. Население близлежащих деревень решили не эвакуировать, хотя многие из них укрыло пеплом.

По материалам: Сегодня