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В Индонезии проснулся самый активный вулкан страны: фото и видео

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По склону Мерапи течет лава, многие из близлежащих укрыло пеплом

В Индонезии началось извержение самого активного вулкана страны – гора Мерапи выдала из себя облако вулканического пепла и извергла поток лавы, который стек примерно на 1600 метров по склону.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром 27 января, а звук извержения был слышен на расстоянии 30 км. Население близлежащих деревень решили не эвакуировать, хотя многие из них укрыло пеплом.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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