Пытаются выбить дверь: к жене Навального Юлии приехали силовики (видео)

Силовики не ждут адвоката и пытаются выбить входную дверь

В России силовики проводят обыски не только в квартире оппозиционера Алексея Навального, но и его жены Юлии. Они стоят возле входа в квартиру и пытаются выбить дверь.

Об этом сообщает директор организации Фонд борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter.

“У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск”, – написал он.

Жена оппозиционера говорит, что через 15 минут приедет адвокат, однако силовиков это не волнует.

"Не надо открывать, вы сломали дверь, невозможно ее открыть, она заблокирована. Сейчас приедет адвокат через 15 минут", – сказала Юлия.

TWITTERJanuary 27, 2021

Также соратница Навального Любовь Соболь заявила, что обыски начались и в студии “Навальный LIVE”. Она сейчас находится внутри студии.

TWITTERJanuary 27, 2021

Кроме того, обыски проходят и в Фонде борьбы с коррупцией, сообщил Жданов.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Навальный якобы неоднократно грубо нарушал законодательство РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, поэтому его нужно за это наказать и держать за решеткой.

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