На Фукусиме обнаружили высокую радиоактивность

Очаги находятся в районе трех железобетонных колпаков, которые прикрывают корпуса поврежденных реакторов

В Японии на пострадавших энергоблоках АЭС “Фукусима-1” обнаружили участки чрезвычайно высокой радиоактивности. Там скопилась примерно десятая часть всех изотопов цезия, выброшенных во время аварии в марте 2011 года.

Об этом говорится в докладе государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой Японии, сообщило информационное агентство Kyodo.

Как сообщается, очаги особо высокой радиоактивности находятся в трех энергоблоках в районе трех железобетонных колпаков, которые прикрывают сверху корпуса поврежденных реакторов.

Уровень излучения там составляет несколько зивертов в час, что может за несколько часов вызвать смерть человека.

Наличие этих зон, говорится в докладе, может еще больше замедлить работы по демонтажу атомной станции.

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Напомним, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: после удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех атомных реакторах расплавилось топливо, оно прожгло защитные корпусы установок.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.

В 2019 году один из японских министров предложил слить радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан.

По материалам: Сегодня