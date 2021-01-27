“Идет пандемия и умирают люди”: ЕС требует у AstraZeneca поставить вакцину

Брюссель не принимает отговорок о срыве графика поставок вакцины

Европейский Союз требует от AstraZeneca поставить заказанную вакцину в полном объеме, поскольку идет пандемия и умирают люди.

Об этом на экстренной пресс-конференции в Брюсселе 27 января заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

"Еврокомиссия ожидает от AstraZeneca поставок в первом квартале в полном объеме, поскольку мы находимся в состоянии пандемии, умирают люди, это не вопрос рынка или статистики", – сказала Кириакидерс.

Она напомнила, что производитель вакцин обязался наладить производственные мощности, необходимые для поставок, а ЕС инвестировал в это деньги.

Также, по словам Кириакидес, в договоре с AstraZeneca говорится, что ЕС является приоритетным покупателем вакцин, и никакая другая страна, включая Великобританию, не может больший приоритет, даже если она заключила договор раньше.

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Речь идет о том, что AstraZeneca разделила цепочки поставок вакцины между ЕС и Великобританией, где находятся по два завода фармкомпании. При этом из-за производственный проблем на одном из предприятий в Европейском союзе произошел сбой в производстве основного компонента вакцины, из-за чего график поставок товара в ЕС сбился.

На этом фоне в Евросоюзе даже задумались о том, чтобы подать на фармпроизводителя в суд.

А как обстоит ситуация с вакцинацией от COVID-19 в других странах, смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня