Facebook и Twitter заблокировали “повара Путина” из-за трансфобии

Высказывания Евгения Пригожина о трансгендерах в армии США закончились плачевно

Руководство соцсетей Twitter и Facebook заблокировали аккаунты российского олигарха Евгения Пригожина, которого из-за близости к президенту РФ называют "поваром Путина".

Об этом сообщили на странице его компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что причину блокировки модераторы не назвали, однако вероятно это стало реакцией на трансфобные высказывания Пригожина о решении президента США Джо Байдена отменить введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров.

“Американская военная машина стала слабой и это хитрый ход, предпринятый для того, чтобы с американскими войсками никто не воевал. Ходила легенда, что Пентагон изобрёл психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов”, – написал Евгений Пригожин.

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Блок своих аккаунтов российский олигарх назвал "наглядным примером того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии".

Напомним, ранее стало известно, что компании Евгения Пригожина выиграли госзаказы на обслуживание московских медицинских учреждений совокупной стоимостью более 1,3 млрд рублей.

А как соцсети боролись с экс-президентом США Дональдом Трампом, смотрите в видеосюжете:

По материалам: Сегодня