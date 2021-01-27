В мире

Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 2 minutes read

Помещения – как в оригинале

В игре Minecraft в мельчайших подробностях воспроизвели "дворец Путина" на черноморском мысе Идокопас из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального – тут есть даже пресловутый склад грязи.

Видео разместила команда TeamCIS, которая воспроизводит созданные человеком сооружения в рамках проекта Build The Earth.

"Мы команда TeamCIS и мы построили дворец Путина в Minecraft в масштабе 1:1 в мельчайших деталях на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров", – говорится в сообщении творцов копии дворца Путина.

Внутри дворца в Minecraft постарались построить все главные помещения из расследования Навального: тут и театр, и бассейн с колоннами, и красная комната с шестом, и даже склад грязи.

В тренде
Цветы, трактора и дубинки: фермеры сорвали “праздник года” в Индии (фото и видео)

Напомним, ранее поразившая весь мир масштабами и роскошью тайная резиденция президента России Владимира Путина появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

На прошлой неделе находящийся сейчас в следственном изоляторе российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал очередное коррупционное расследование, в котором показал так называемый дворец президента России Владимира Путина – практически отдельное государство внутри страны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

дворец
Владимир Путин
Алексей Навальный
Minecraft

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)Отдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Россия Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)На картах Google Maps появился дворец ПутинаРоссия Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаРоссия Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)Одним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+2779 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Снизить цену газа в платежках: насколько это реально
  • Начало процесса по импичменту Трампу отложили
  • “Ценовая пружина” сжалась: на сколько еще подорожает автомобильное горючее

Все новости

  • Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

  • Симптомы хантавируса: кто рискует заразиться инфекцией

    27 января, 01:23
    Украина

  • Евросоюз может подать на AstraZeneca в суд

    27 января, 00:48
    Евросоюз

  • Хантавирус: все, что нужно знать о редком заболевании

    27 января, 00:18
    Украина

  • Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    Фантастический матч украинского футболиста в Бельгии: два шикарных гола и передача

  • Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    На асфальте лужа крови: в Киеве женщина выпала из маршрутки (видео)

  • Посольству Венгрии угрожают “патріоті Украині”: в МИД заявили о провокации

    26 января, 23:40
    Политика

  • Тренер арестован за изнасилование 11-летней спортсменки, но хочет “жениться на ней”

    26 января, 23:23
    Другие

  • Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    Снизить цену газа в платежках: насколько это реально

  • Путина загнали в ловушку – Гордон о событиях в России
    Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    26 января, 22:58
    Новости У24

  • Офис президента: Закон о референдуме основан на Конституции

    26 января, 22:56
    Политика

  • Начало процесса по импичменту Трампу отложили

    26 января, 22:52
    США

  • Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    “Интер” – “Милан”: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

  • Ястремская подала апелляцию в суд на свое отстранение из-за допинг-теста

    26 января, 22:41
    Теннис

  • “Может стать хуже Путина”: Гордон назвал плюсы и минусы Навального
    Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    26 января, 22:33
    Новости У24

  • Украинцу на карантине запретили открывать окна, и теннисист страдает от головной боли

    26 января, 22:15
    Теннис

  • Кулеба поздравил Блинкена с назначением главой Госдепа

    26 января, 22:01
    Политика

  • Пандемия COVID-19 продолжается: число зараженных превысило 100 млн

    26 января, 21:57
    Украина

  • Лоббисты аптечных сетей выхолащивают закон о дистанционной торговле лекарствами, – Белашко

    26 января, 21:55
    Актуально

  • Легализация оружия и каннабиса в Украине: Гордон назвал плюсы
    Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

    26 января, 21:50
    Новости У24

Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

К Земле приближается астероид длиной в четыре автобуса

2 часа ago

Байден заявил Путину о твердой поддержке Украины со стороны США

2 часа ago

В Украине стартует регистрация на ВНО

2 часа ago

На ОВГЗ-аукционах сегодня Минфин привлек 7,55 миллиарда

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button