Британия будет отправлять на карантин в отели туристов из стран “повышенного риска”

Власти Британии усиливают ограничения

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации правительство Британии будет требовать от людей, въезжающих на территорию из 30 стран, находиться на самоизоляции в гостинице.

Об этом сообщает The Guardian.

В список стран попали Бразилия, Португалия, страны Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны. Также ограничения коснутся и государства Кабо-Верде.

Сейчас сообщение между многими из этих государств и Великобританией ограничено. Список гостиниц, где смогут останавливаться граждане из других стран, окончательно будет утверждаться властями.

В тренде

Протесты за Навального в России: на протестующих массово доносят знакомые

Согласно последним данным, в Британии зафиксировали более 3,67 млн случаев коронавируса. За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 98 тысяч человек.

Недавно Британия установила мировой рекорд по количеству смертей за неделю.

В то же время в ВОЗ заявили, что даже масштабная вакцинация не остановит коронавирус.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Великобритания

карантин

вакцина

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз Российский “Газпром” допустил остановку “Северного потока – 2″Экономика Власти Норвегии объяснили смерти после COVID-вакцинации (видео)Евросоюз “Это позор”: Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фотоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+2779 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Разумков рассказал, когда могут провести всеукраинский референдум

Вшили легкое и вернули дыхание: хирурги спасли раненного под Золотым военного

Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

Все новости

Ибрагимович забил и подставил: видеообзор огненной победы “Интера” над “Миланом”

На Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикам 27 января, 07:36

Донбасс

В Украине ожидается мокрый снег: прогноз погоды на 27 января (карта) 27 января, 07:28

Украина

Банковские ставки: как будут меняться проценты по кредитам и депозитам из-за политики НБУ 27 января, 07:21

Экономика

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 января 27 января, 07:04

Психо



Британия будет отправлять на карантин в отели туристов из стран “повышенного риска” 27 января, 06:25

Евросоюз

Девушка сделала фото в отпуске и сильно удивилась, когда рассмотрела фон 27 января, 05:55

Фаново

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры 27 января, 05:51

Психо

AstraZeneca “оправдалась” за срыв поставок вакцины от COVID-19 в ЕС 27 января, 05:49

Евросоюз

Строительство “Северного потока – 2” могут заблокировать США – МИД Польши 27 января, 05:12

Экономика

Джулиани запретили зарабатывать деньги в YouTube 27 января, 04:22

США

Базарный день после локдауна: на рынках обещают большие скидки 27 января, 03:53

Харьков

“Совсем не больно”: Харрис получила вторую дозу вакцины от COVID-19 27 января, 03:42

США

США закупят еще по 100 млн доз вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer 27 января, 03:01

США

Разумков рассказал, когда могут провести всеукраинский референдум 27 января, 03:00

Украина

Вшили легкое и вернули дыхание: хирурги спасли раненного под Золотым военного 27 января, 02:22

Донбасс

Хантавирус в Украине: что нужно делать, чтобы не заболеть 27 января, 02:18

Украина

Дворец Путина воссоздали в Minecraft (видео)

Симптомы хантавируса: кто рискует заразиться инфекцией 27 января, 01:23

Украина

Евросоюз может подать на AstraZeneca в суд 27 января, 00:48

Евросоюз

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня