AstraZeneca “оправдалась” за срыв поставок вакцины от COVID-19 в ЕС

Европа ожидает получить 17 млн доз вакцины AstraZeneca

Производитель вакцины от коронавируса AstraZeneca сообщил, что с производством основного компонента вакцины возникли сложности, поэтому произошел срыв поставок препарата в страны ЕС.

Об этом пишет La Repubblica.

По словам главы компании Паскаля Сорио, первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах.

"С производством основного компонента препарата возникли сложности. Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы", – сказал он.

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До конца февраля Европа ожидает получить 17 млн доз вакцины AstraZeneca.

Ранее в компании заявили, что количество доступных вакцин AstraZeneca будет на 60% меньше, чем ожидалось, в связи с производственными проблемами.

Также сообщалось, что Евросоюз угрожает заблокировать экспорт COVID-вакцины за пределы блока, в том числе и в Великобританию.

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