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Протесты за Навального в России: протестующих массово сдают знакомые

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Несколько десятков жалоб поступило на пользователей TikTok и “ВКонтакте”, которые участвовали в митингах

После массовых митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые 23 января прошли по всей России, включая Москву, полицию столицы страны завалили жалобами на участников протестов.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Настучать в МВД на знакомых в “ТикТоке” – это то, что многие, видимо, загадывали на новый, 2021 год", – иронизируют на канале.

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Протесты за Навального в России: протестующих массово сдают знакомые

Отмечается, что за несколько дней после протестов полиция получила не менее нескольких десятков жалоб, в которых москвичи просят наказать TikTok-блогеров, которые выкладывали ролики с протестов, или пользователей “ВКонтакте”, которые, кто по их мнению “занимается противозаконной деятельностью”, то есть звал на митинг.

При этом они указывали настоящие имена, номера телефонов и никнеймы своих знакомых в соцсетях.

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Алексей Навальный

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