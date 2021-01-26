Премьер-министром Эстонии впервые стала женщина: кто такая Кая Каллас
Среди приоритетов нового премьера урегулирование кризиса из-за COVID-19
В Естонии глава правоцентристской "Партии реформ" 43-летняя Кая Каллас стала первой в истории страны женщиной – премьер-министром. В понедельник, 26 января, парламент дал ей мандат на формирование коалиционного правительства "Партии реформ" и левой Центристской партии.
Об этом сообщает ERR.
Предыдущий кабинет министров ушел в отставку в начале января из-за коррупционного скандала.
В своем выступлении Каллас перечислила наиболее важные направления работы нового правительства
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"Я хочу сделать все возможное, чтобы люди в Эстонии жили хорошо. Чтобы им было хорошо думать, хорошо работать, хорошо учиться, хорошо растить детей, хорошо наслаждаться нашей прекрасной природой", – заявила новый премьер.
Первоочередной задачей правительства, по ее словам, сейчас является решение кризиса в здравоохранении, связаного с пандемией COVID-19.
Несколько фактов о Кае Каллас
- Кая Каллас – дочь бывшего премьер-министра и екс-комисара Евроcоюза Сиима Калласа, одного из основателей "Партии реформ".
- Она – бывший депутат Европарламента.
- Была замглавы делегации комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Украина.
- В 2018 избрана председателем "Партии реформ".
Напомним, премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас подал в отставку на фоне расследования уголовного дела о выдаче льготного государственного кредита компании Porto Franco.
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