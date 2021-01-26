“Оттолкнул, упираясь ногой в живот”: Соловьев цинично отреагировал на протесты в Москве

Пропагандист призвал ОМОН не извиняться перед избитыми протестующими

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал провокацией инцидент в Санкт-Петербурге, где во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального сотрудник ОМОН ударил в живот 54-летнюю россиянку Маргариту Юдину.

Об этом он сказал в своей передаче, цинично отметив, что омоновец женщину не бил, а “оттолкнул, упираясь ногой в живот”.

"Внимательно рассмотрев то, что произошло, я не вижу… Провокацию вижу. Подготовленную провокацию. Ее попытку противоправного участия в протесте и противостояния задержанию молодого человека", – сказал Соловьев.

По материалам: Сегодня