“Он смотрел мне в глаза”: избитая омоновцем россиянка рассказала, почему не простит обидчика

Пострадавшая простила омоновца, но позже передумала

Жительница Санкт-Петербурга 54-летняя Маргарита Юдина, которую во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального ударил ногами омоновец, рассказала новостям "Сегодня" о том, почему после протестов оказалась в больнице.

Почему приехала на митинг:

"Я вышла на протест за освобождение Алексея Навального, всех политзаключенных, пленников и всех несправедливо осужденных. Их в стране очень много. Просто по беспределу, по наглости", – говорит пострадавшая.

По ее словам, сажают либо тех, кто украл мешок картошки или же говорит правду.

Что произошло с ней на акциях протеста:

"Я приехала на акцию протеста против дикого беспредела. Уже в конце протеста, когда народ начал расходиться, и я сама собиралась домой, откуда ни возьмись, появляется ОМОН. Я слышу крики, оборачиваюсь и вижу, как девчонку тащат", – рассказывает Юдина.

По ее словам, она начала кричать, чтобы ребенка отпустили, а после увидела, как омоновцы тащат еще мальчика.

"Я вышла на встречу, он (омоновец – Ред.) смотрел мне глаза в глаза. Вижу сапог, который летит и чувствую, что я сама лечу. Когда летела, еще соображала. Потом почувствовала резкую боль. И я отключилась. Было все белое, как свечение", – вспоминает пострадавшая.

Почему передумала прощать омоновца:

После госпитализации обидчик приехал к женщине в больницу, где рассказал, что за несколько минут до удара его "залили газом", забрало (часть шлема) запотело и он не видел, что происходит.

В палате пострадавшая его простила, но сейчас хочет со своими защитниками добиться наказания для омоновца.

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Оказалось, что женщину снимали на видео в палате без ее согласия, а история, будто омоновец ничего не видел, оказалось неправдивой.

"Почему я передумала? Не потому, что я меняю свое мнение – сегодня так, а завтра так… А потому, что я когда стала приходить в себя, то вспомнила, что не было там никаких перечных баллончиков, снежками в него никто не бросал, потому что я смотрела, я видела. И до этого если бы там что-то было… он бы не ходил, если бы его "обработали", уже по полю не бегал бы там и никого не хватал", – поясняет женщина.

Что ей диагностировали врачи:

По словам пострадавшей, в больнице ей ничего не прописали, а с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и открытой гематомой затылка почти сразу отправили домой.

"Мне ничего не прописали, выкинули из больницы домой и все. Полиция везла домой", – рассказывает Юдина.

Женщина также рассказала, что побои в больнице не снимали и теперь она вынуждена заниматься этим вопросом самостоятельно.

"Мне вообще никто никакие побои не снимал. Мне дали выписку, где должен был быть указан диагноз и причина травмы, но написали, что закрытая травма головного мозга, сотрясение, гематомы, ушибы, повреждение грудной клетки, а кем сделано – тишина. Обстоятельства не указаны", – подытожила пострадавшая.

Ранее стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Напомним, в России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.

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