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ОМОН в России умышленно калечил протестующих: опубликовано видео
Сторонникам Навального при задержании ломали конечности
Российские омоновцы, разгонявшие митинги в поддержку Алексея Навального, не только жестоко избивали протестующих, но и преднамеренно их калечили.
Такой вывод можно сделать из видео, выложенного Telegram-каналом Ateo.
На 23-секундном ролике видно, как здоровые полицейские и бойцы ОМОНа за ноги тащат в автозак двоих худощавых ребят. В какой-то момент упирающегося парня бросают на асфальт и его нога оказывается на бордюре, после чего омоновец наносит несколько сильных ударов по голени и коленному суставу молодого человека и наступает берцем на обездвиженную конечность.
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По материалам: Сегодня