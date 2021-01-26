ОМОН в России умышленно калечил протестующих: опубликовано видео

Сторонникам Навального при задержании ломали конечности

Российские омоновцы, разгонявшие митинги в поддержку Алексея Навального, не только жестоко избивали протестующих, но и преднамеренно их калечили.

Такой вывод можно сделать из видео, выложенного Telegram-каналом Ateo.

На 23-секундном ролике видно, как здоровые полицейские и бойцы ОМОНа за ноги тащат в автозак двоих худощавых ребят. В какой-то момент упирающегося парня бросают на асфальт и его нога оказывается на бордюре, после чего омоновец наносит несколько сильных ударов по голени и коленному суставу молодого человека и наступает берцем на обездвиженную конечность.

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По материалам: Сегодня