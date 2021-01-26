В мире

AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причина

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения

К марту компания должна была поставить ЕС 80 млн доз препарата

Проблемы в производстве вакцины AstraZeneca возникли из-за снижения производительности на предприятиях в Евросоюзе, которые участвуют в цепочке поставок.

Об этом сообщил представитель AstraZeneca, передает CNN.

При этом в компании подчеркнули, что отсрочек в начале поставок вакцины не будет, компания будет поставлять десятки миллионов доз в ЕС.

Читайте также:
Британия первой в мире начинает применять вакцину AstraZeneca: ее получит Украина

В тренде
Кипр откроет границы для украинских туристов: дата и правила въезда

Ранее сообщалось, что контракт с ЕС обязывает AstraZeneca подготовить к марту 80 млн доз препарата.

Однако из-за производственных проблем компания сократит объем первоначальных поставок до 31 млн, то есть на 60%.

Как известно, компания Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Такое решение связано с необходимостью модернизации производственных мощностей компании.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Осторожно: оттепель в Карпатах грозит лавинами и сходом оползней на дороги

46 минут ago

Соперника действующего чемпиона Украины не допустили к Кубку Европы ФИБА

1 час ago

Илон Маск запускает прототип межпланетного корабля Starship

2 часа ago

«Слуги народа» еще не решили, как реагировать на санкции США против Дубинского

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button