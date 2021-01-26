AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причина

К марту компания должна была поставить ЕС 80 млн доз препарата

Проблемы в производстве вакцины AstraZeneca возникли из-за снижения производительности на предприятиях в Евросоюзе, которые участвуют в цепочке поставок.

Об этом сообщил представитель AstraZeneca, передает CNN.

При этом в компании подчеркнули, что отсрочек в начале поставок вакцины не будет, компания будет поставлять десятки миллионов доз в ЕС.

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Ранее сообщалось, что контракт с ЕС обязывает AstraZeneca подготовить к марту 80 млн доз препарата.

Однако из-за производственных проблем компания сократит объем первоначальных поставок до 31 млн, то есть на 60%.

Как известно, компания Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Такое решение связано с необходимостью модернизации производственных мощностей компании.

По материалам: Сегодня