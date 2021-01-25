В Париже 300 мигрантов заняли детский сад: требуют защиты от COVID
Мэрия французской столицы пошла на встречу протестующим
В Париже (Франция) около 300 нелегальных мигрантов в воскресенье, 24 января, заняли помещение неработающего детского сада в одном из районов города с требованием защитить их от холода и эпидемии COVID-19.
Об этом сообщает Le Figaro.
СМИ отмечают, что многие из них – мигранты, которые в конце ноября разбили палаточный лагерь на парижской площади Республики, но их откуда выгнала полиция.
Теперь протестующие обратились к мэрии Парижа с требованием "укрытия от холода и защиты от эпидемии коронавируса".
В тренде
“У них вообще прав нет”: адвокат участниц Pussy Riot прокомментировал их задержание
Благотворительная ассоциация Utopia56 уже сообщила французским властям о помещении пустующего детсада, как возможном месте размещения бездомных.
В мэрии в свою очередь пообещали предоставить мигрантам места для ночлега в двух спортивных залах других пустующих заведений, так как захваченный детсад не отапливается.
Напомним, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего подростка из Украины в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни. В результате мальчик получил множественные травмы: переломы рук, пальцев, в нескольких местах пробит череп.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Франция
Париж
мигранты
детсад
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны В Нидерландах зафиксировали 100 случаев осложнений после вакцины PfizerЕвросоюз ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика Российский “Газпром” допустил остановку “Северного потока – 2″Экономика Власти Норвегии объяснили смерти после COVID-вакцинации (видео)Евросоюз “Это позор”: Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+3915 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- “У них вообще прав нет”: адвокат участниц Pussy Riot прокомментировал их задержание
- “Не х** стоять на пути”: росгвардеец поддержал “коллегу”, который ботинком пнул женщину
- Синие трусы против Путина: как в Лондоне поддержали российские протесты
Все новости
-
В Париже 300 мигрантов заняли детский сад: требуют защиты от COVID
25 января, 02:55
Евросоюз
-
В Германии извинились за карту с “российским” Крымом и исправили ошибку
25 января, 02:07
Евросоюз
-
Украинский станет обязательным языком ВНО: омбудсмен подтвердил дату нововведения
25 января, 01:22
Украина
-
От животных или из лаборатории? Какая теория происхождения COVID-19 достоверней
25 января, 00:37
США
-
Образы Тины Кароль и Нади Дорофеевой на “Голосі країни 11”: голосуем за лучший
25 января, 00:34
Модно
-
-
Локдаун закончился: как будем жить с 25 января
25 января, 00:01
Украина
-
Зеленский и Байден легко найдут общий язык — Кулеба объяснил почему
24 января, 23:41
Новости У24
-
В Нидерландах противники карантина громят магазины и машины (видео)
-
Экс-военный и участники Нацотбора на “Евровидение”: все о первом выпуске “Голосу країни 11”
24 января, 23:28
Звездно
-
Не нужно все смешивать — в МИД сделали интересное заявление о деоккупации Крыма и Донбасса
24 января, 23:27
Новости У24
-
Месси уговаривают приехать в Украину на товарищеский матч
24 января, 23:19
Футбол
-
Бутерброд придется вернуть ненадкушенным — Кулеба ответил на известные слова Навального
24 января, 23:09
Новости У24
-
“Никто на это не купится”: Кулеба о попытках России схитрить насчет протестов и Украины
24 января, 22:52
Новости У24
-
Враг моего врага мой друг — в МИД отреагировали на протесты в поддержку Навального
24 января, 22:33
Новости У24
-
Жена Артема Кравца вынесла сор из избы и показала разборки: футболист зависим
-
Рада не может назначить выборы мэра Харькова: горсовет не передал документы
24 января, 22:26
Харьков
-
Есть проблема — глава Минздрава о введении ковид-паспортов
24 января, 22:15
Новости У24
-
“Я 7 лет не могу попасть в Донецк”: Степанов эмоционально высказался о “Спутнике V”
24 января, 21:57
Новости У24
-
“Только безопасными”: какими вакцинами от COVID-19 будут прививать украинцев
24 января, 21:44
Украина
-
Левандовски забил 500 голов! Нойер побил рекорд Кана – “Бавария” разгромила “Шальке”
24 января, 21:35
Футбол
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня