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В Израиле начали вакцинацию от COVID-19 старшеклассников

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Подростки должны вернуться в школы к выпускным экзаменам

В Израиле, который является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19, стартовала кампания по вакцинации от коронавируса старших школьников.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Учеников от 16 до 18 лет вакцинируют с разрешения родителей. Благодаря начавшейся в субботу, 23 января, кампании рассчитывают вернуть подростков в школы ко времени выпускных экзаменов, сдача которых необходима для поступления в вузы.

По словам представителей здравоохранения Израиля, на данный момент вакцинирована уже четверть населения – около 2,5 миллиона человек.

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Отметим, во вторник Израиль продлил локдаун в связи с коронавирусом до конца месяца, тогда как ужесточенные ограничения должны были истечь вечером в прошлый четверг, 21 января.

Мы также сообщали, что Израиль рассматривает включение детей старше 12 лет в группы, подлежащие вакцинации от COVID-19, если исследования покажут, что это безопасно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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