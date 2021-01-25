Россию выгнали из лунного проекта Gateway из-за постоянных жалоб
Но, оказывается, у РФ есть своя программа исследования Луны
Россию исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.
Об этом сообщает "Дождь".
По данным источника в ракетно-космической отрасли, решение было принято из-за многократных заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте. Теперь представители РФ исключены из почтовых рассылок, обсуждений и доступа к материалам.
Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация никогда и не входила в экспертную группу проекта Gateway.
"NASA присылало нам пару раз какие-то документы, проводило брифинг (не дискуссию, а именно брифинг). Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие проекте, где все участники равноправны", — сказано в сообщении.
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Также он отметил, что у России есть своя программа исследования Луны.
Как сообщалось ранее, российские космонавты обнаружили новую трещину на МКС – из нее может идти утечка воздуха.
Также мы писали, что американские ученые обнаружили на Луне значительно большее количество воды, чем предполагалось раньше – ее впервые нашли на солнечной стороне спутника.
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