В мире

Путина троллят за дворец у моря: Серьезная политика без аквадискотеки не делается

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Президенту РФ припомнили повышение пенсионного возраста и падение рубля

Президент РФ Владимир Путин из резиденции Завидово в Тверской области провел видеоконференцию с российскими студентами, во время которой осудил массовые протесты сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

Нарезку видео хозяина Кремля выложил в своем блоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

“Все события подобного рода – никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается! Во всяком случае ответственная”, – заявил Путин и был высмеян посетителями странички журналиста.

По материалам: Сегодня

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