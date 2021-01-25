Прилетел из космоса и чипирование от Билла Гейтса: 5 самых нелепых теорий появления COVID-19

Мировых конспирологов не проведешь

С самого начала пандемии коронавируса COVID-19 по миру распространяются разнообразные теории (в основном – заговора) о происхождении этой напасти. А то что официальной версии до сих пор нет, только порождает все новые слухи.

Мы собрали самые забавные и нелепые варианты происхождения COVID-19 от мировых конспирологов.

Прилетел из космоса

Версий о внеземном происхождении коронавируса было несколько. Одни сторонники космической теории подкрепляли свою версию якобы присутствием у больных странных симптомов лучевого поражения, другие говорили о вредоносном метеорите.

Так, даже некоторые ученые заявляли, что вирус мог попасть на Землю из космоса с метеоритом, который взорвался над Китаем в октябре 2019 года. Якобы во время взрыва высвободились вирусные частицы – часть из них опустилась на Землю, остальные попали в стратосферные воздушные потоки и таким образом распространились по планете.

При этом особо пострадал так называемый пояс смерти: Ухань – Франция – Италия – Иран – Южная Корея – Япония – Сиэтл – Вашингтон – Нью-Йорк. Поскольку из-за господствующего в тот момент ветра частицы распространились вдоль полосы между 40-60 градусами северной широты.

Происки тайной организации американцев

В начале марта 2020 года китайский дипломат Чжао Лицзянь написал в Twitter, что вспышку коронавируса в Китае спровоцировал Пентагон, что конечно же сразу же подхватили российские СМИ.

Хотя были теории на счет американцев и поинтересней: коронавирус – это военные учения тайной внеправительственной американской организации – "глубинного государства", которое хочет свергнуть действующую на тот момент власть в США.

Причем эту теорию подогрел и Дональд Трампа, заявив, что коронавирус был создан как политическое оружие против него.

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Китай пытался решить проблему перенаселенности

Было бы странно если бы одна из теорий не касалась непосредственно Китая. Так, многие не сомневались, что COVID-19 намеренно был запущен в этой стране для решения проблемы перенаселенности в связи с демографическим кризисом, но что-то пошло не так, и он распространился по всему миру. Причем, по мнению конспирологов, направлен он был изначально против стариков.

Кстати в борьбе в перенаселенностью, только уже поглобальнее – всей Земли – обвиняли и основателя Microsoft Билла Гейтса. Зачем ему это неизвестно, но говорили, что он заказал разработку вируса британскому институту Прибрайта.

Вакциночипирование от Билла Гейтса

Со "злым гением" Биллом Гейтсом связывали появление коронавируса и авторы версии о тотальной вакцинации человечества специальной чипирующей вакциной.

Якобы основатель Microsoft профинансировал создание вируса, чтобы затем чипировать с помощью "нановакцин" большинство населения Земли для тотального контроля.

Божья кара

Представители как религиозных сект, так и традиционной христианской церкви заявляли, что коронавирус – это кара Божья за

легализацию абортов и однополых браков.

К примеру, один из епископов Русской православной церкви в Берлине заявил, что в мировой пандемии повинны геи и лесбиянки, мол не просто так "катастрофа снизошла на нас во время Великого поста".

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