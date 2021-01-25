“Повар Путина” заработал 1,3 млрд рублей на больницах России
Фирмы Евгения Пригожина снова победили в ряде государственных аукционов
Группа компаний, которые связаны с российским олигархом Евгением Пригожиным, которого из-за приближенности к президенту РФ называют "поваром Путина", выиграли ряд госзаказов совокупной стоимостью более 1,3 млрд рублей.
Об этом сообщает МБХ медиа, ссылаясь на открытые данные портала госзакупок.
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Отмечается, что все аукционы касались обслуживания московских медицинских учреждений. В частности, 6 из 11 тендеров (на 698,7 млн рублей) выиграла компания АВК, еще четыре тендера на 568 млн достались компании “Социальное питание центр”, а один (107,8 млн) – компании “Верона”.
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Всего в объявленных тендерах указана совокупная цена в 1 млрд 374 млн рублей.
По данным журналистов, в минувшем году 13 связанных с Пригожиным компаний заработали на государственных подрядах более 40 млрд 461 млн рублей, в том числе и 22 млрд рублей на реконструкцию зданий на Красной площади в Москве, где, согласно проекту, должны разместиться выставочные площади музеев московского Кремля. Этот проект стал одним из самых дорогих в РФ.
А прошлой осенью "повар Путина" попал под санкции Европейского Союза из-за "тесных связей, в том числе финансовых", с частной военной компанией "Вагнер".
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