Первый за два месяца: в Новой Зеландии зафиксировали новый случай коронавируса
56-летняя женщина накануне вернулась из ЕС
В Новой Зеландии зафиксировали первый за два месяца случай коронавируса за пределами карантинных учреждений.
Об этом сообщает ВВС.
Болезнь диагностировали у 56-летней женщины, которая накануне вернулась из Европейского Союза. Как и все туристы, она прошла 14-дневную изоляцию перед возвращением домой. Примечательно, что по окончании срока женщина дважды сдавала тест на коронавирус и он показал в обоих случаях отрицательный результат.
Но спустя два дня у нее проявились симптомы, которые с каждым днем усиливались. А тест показал положительный результат. Кроме того медики подозревают, что у нее более заразный случай COVID-19.
На данном этапе устанавливают контактных лиц, их тестируют.
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Напомним, что в Новой Зеландии, в которой проживает пять миллионов человек, было зарегистрировано 1927 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 25 случаев смерти в ходе пандемии.
Ранее мы сообщали, что с 27 января до 1 марта жителям Бельгии запрещено выезжать на отдых за границу. Это сделано с целью предотвратить попадание в страну новых мутаций коронавируса.
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