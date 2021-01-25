Первый за два месяца: в Новой Зеландии зафиксировали новый случай коронавируса

56-летняя женщина накануне вернулась из ЕС

В Новой Зеландии зафиксировали первый за два месяца случай коронавируса за пределами карантинных учреждений.

Об этом сообщает ВВС.

Болезнь диагностировали у 56-летней женщины, которая накануне вернулась из Европейского Союза. Как и все туристы, она прошла 14-дневную изоляцию перед возвращением домой. Примечательно, что по окончании срока женщина дважды сдавала тест на коронавирус и он показал в обоих случаях отрицательный результат.

Но спустя два дня у нее проявились симптомы, которые с каждым днем усиливались. А тест показал положительный результат. Кроме того медики подозревают, что у нее более заразный случай COVID-19.

На данном этапе устанавливают контактных лиц, их тестируют.

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Напомним, что в Новой Зеландии, в которой проживает пять миллионов человек, было зарегистрировано 1927 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 25 случаев смерти в ходе пандемии.

Ранее мы сообщали, что с 27 января до 1 марта жителям Бельгии запрещено выезжать на отдых за границу. Это сделано с целью предотвратить попадание в страну новых мутаций коронавируса.

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