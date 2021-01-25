Отрекся от идеалов чучхе: топ-дипломат КНДР сбежал в Южную Корею

Рю Хен У вместе с семьей попросил убежища еще в сентябре 2020 года, но это держалось в тайне

Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Кувейте Рю Хен У отрекся от идеалов режима чучхе и сбежал из КНДР в Южную Корею.

О произошедшем, как сообщает Reuters, заявил южнокорейский депутат Тэ Ен Хо.

Любопытно, что его судьба повторяет судьбу Рю Хен У – до побега в 2016 году он был заместителем посла Северной Кореи в Великобритании. А в прошлом году он стал первым перебежчиком, который был избран в парламент Южной Кореи.

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По словам Тэ, Рю Хен У вместе с семьей покинул Северную Корею еще в сентябре 2020 года и получил убежище у Сеула. С тех пор это держалось в тайне. Якобы он это сделал, "чтобы дать своим детям лучшее будущее", а также послужить примером другим чиновникам.

Тэ называет это свидетельством того, что северокорейская элита, поддерживающая власть Ким Чен Ына, постепенно, но уверенно от него отдаляется.

Также утверждается, что Рю приходится зятем бывшему главе бюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР (неофициально "комната 39") Чон Иль Чуну. Именно он управлял секретной казной правящей династии Ким.

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В Национальной службе разведки Южной Корее эту информацию комментировать отказались.

Стоит отметить, что, хотя по неофициальной статистике из Северной Кореи ежегодно бегут около 1000 человек, такие случаи среди высокопоставленных чиновников являются очень редкими.

Например, в октябре 2020 года стало известно, что исчезнувший в июле и.о. посла Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль вместе с женой перебрался в Южную Корею.

А в ноябре гимнаст сбежал из КНДР, перепрыгнув на железном шесте через трехметровый забор с Южной Кореей.

Другой способ побега из одной из самых закрытых стран планеты – через Китай. Однако, во-первых, при поимке беглецов могут вернуть и казнить, а во-вторых, из-за коронавирусной пандемии границу с КНР заминировали.

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