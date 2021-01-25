ЕС не введет санкций против России из-за Навального: стала известна причина

Жозеп Боррель объяснил причину промедления в Брюсселе

Европейский союз пока не планирует вводить санкции в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и репрессий в отношении протестующих, но такой сценарий исключать нельзя.

Об, как сообщает Bloomberg, этом после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Некоторые страны поднимали вопрос ареста Навального и 3 тысяч человек во время протестов, но конкретных предложений не поступало. Но Совет готов реагировать, когда того потребуют обстоятельства и принимать соответствующие решения", – сказал Боррель.

В то же время, по словам главного дипломата ЕС, Совет ЕС осуждает массовые задержания и насилие со стороны ОМОНа в отношении протестующих и призывает РФ освободить Навального и тех, кто был задержан.

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Несмотря на это, Жозеп Боррель не собирается отменять визит в Москву, который запланирован на 5 февраля. Одним из вопросов, который будет обсуждаться на встрече – это арест Навального, однако посещать оппозиционера, которого сейчас удерживают в СИЗО, европейский дипломат не планирует.

"Наш дальнейший ответ будет зависеть от развития ситуации", – подчеркнул Боррель.

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