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“У них вообще прав нет”: адвокат участниц Pussy Riot прокомментировал их задержание

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Их задержали по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия

У муниципального депутата Люси Штейн и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной нет водительских прав и они никогда не сидели за рулем.

Об этом рассказал The Insider их адвокат Дмитрий Захватов.

"У них вообще прав нет, водить они не умеют, и автомобиля у них нет. Они не могли ни на кого наехать, потому что за рулем не сидели", – пояснил адвокат.

Он назвал фейком информацию, что Алехину и Штейн обвинили в наезде на полицейского. Факт задержания адвокат не отрицает.

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"Они задержаны по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Формально по ч. 2 ст. 20.2 (организация несогласованного публичного мероприятия). Вместе с ними была режиссер Виктория Нарахса, ее обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, – она не передала паспорт, который просил у нее полицейский. Никаких претензий по поводу уголовных преступлений им никто не предъявлял", – рассказал Захватов.

Напомним, вчера в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой, похожую на правительственную.

Кроме того, на акциях в поддержку Навального заметили его близких людей и российских знаменитостей.

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