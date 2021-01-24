“У них вообще прав нет”: адвокат участниц Pussy Riot прокомментировал их задержание
Их задержали по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия
У муниципального депутата Люси Штейн и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной нет водительских прав и они никогда не сидели за рулем.
Об этом рассказал The Insider их адвокат Дмитрий Захватов.
"У них вообще прав нет, водить они не умеют, и автомобиля у них нет. Они не могли ни на кого наехать, потому что за рулем не сидели", – пояснил адвокат.
Он назвал фейком информацию, что Алехину и Штейн обвинили в наезде на полицейского. Факт задержания адвокат не отрицает.
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"Они задержаны по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Формально по ч. 2 ст. 20.2 (организация несогласованного публичного мероприятия). Вместе с ними была режиссер Виктория Нарахса, ее обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, – она не передала паспорт, который просил у нее полицейский. Никаких претензий по поводу уголовных преступлений им никто не предъявлял", – рассказал Захватов.
Напомним, вчера в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой, похожую на правительственную.
Кроме того, на акциях в поддержку Навального заметили его близких людей и российских знаменитостей.
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