В России завершились акции в поддержку Навального: почти 3 тыс. задержанных
Среди задержанных более 300 несовершеннолетних
В городах России фактически завершились акции в поддержку оппозиционера Алексей Навального, проходившие в субботу 23 января. В частности в Москве, все улицы и площади, где собирались протестующие сейчас пустынны, протестующие сейчас остались в основном в прилегающих дворах, сообщают российские СМИ.
Так, в районе изолятора "Матросская тишина", где в данный момент находится под стражей Навальный, и метро "Сокольники", по сообщениям очевидцев, никого не осталось, ОМОН также уходит.
Отмечается, что это было последнее место, где происходили столкновения с полицией и задержания в столице.
В свою очередь правозащитники уже заявили о более 2700 задержанных на сегодняшних протестах по всей России. Больше всего задержанных, ожидаемо, в Москве – более тысячи человек, причем из них более 300 – несовершеннолетние.
В Санкт-Петербурге задержали почти 400 человек, в других городах России – от нескольких человек до нескольких десятков задержанных.
Эксперты говорят о самой массовой акции протеста в Москве по числу протестующих из всех несогласованных митингов в городе с 2013 года.
В частности, по подсчетам проекта "Белый счетчик", 23 января на улицы российской столицы вышли более 20 тысяч человек, а по оценке корреспондентов агентства Reuters, протестующих было около 40 тысяч.
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Напомним, 23 января в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии.
Мы также писали, что в Санкт-Петербурге рядом с площадью Восстания, где задерживали протестующих, омоновец со всей силы ударил в живот женщину, которая пыталась заступиться за задержанного.
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