В МИД Франции предложили ввести антироссийские санкции из-за Навального

Министр иностранных дел Франции назвал арест политика тревожным знаком

Во Франции предложили ввести против России действенные санкции из-за отравления и задержания оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

"Что касается санкций, необходимо их сделать по-настоящему действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра в Евросовете", – сказал министр.

Он назвал арест Навального, которого задержали в аэропорту сразу же после возвращения в Россию, тревожным знаком.

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Министр подчеркнул необходимость дальнейшего расследования причин отравления Навального.

Ранее стало известно, чтороссийский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Напомним, в России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.

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Франция

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