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Синие трусы против Путина: в Лондоне поддержали российские протесты

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Из-за локдауна протестующим пришлось уйти, но они оставили синие трусы на веревочке

Синие трусы против Путина: в Лондоне поддержали российские протесты

В Лондоне у здания посольства России протестующие в знак поддержки оппозиционного политика Алексея Навального "просушили" синие трусы.

Об этом сообщает канал duboff в Instagram.

Там же вчера прошла акция с требованием освободить Алексея Навального. Несколько участников прибыли с огромными синими трусами.

Именно на эту деталь белья, утверждает Навальный, было нанесено отравляющее вещество "Новичок", после контакта с которым он потерял сознание и впал в кому. Оппозиционер обвиняет Кремль в покушении на свою жизнь.

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Обычно полиция Великобритании не мешает проведению каких-либо акций у посольства, согласование для них не требуется. Но из-за действующего в Англии локдауна проведение массовых мероприятия пришлось прервать.

Протестующие ушли, но оставили синие трусы на веревочке.

Ранее мы рассказали, как прошел день протестов в России.

По материалам: Сегодня

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