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Пираты захватили судно в Гвинейском проливе: 15 моряков в заложниках, один погиб

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Пираты разобрали на судне почти все навигационное оборудование

У побережья Нигерии в Гвинейском проливе пираты захватили турецкое грузовое судно Mozart, которое шло под флагом Либерии из Лагоса в Кейптаун.

Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
По информации телеканала телеканала, жертвой нападения стал механик судна, гражданин Азербайджана, 15 моряков – граждан Турции, взяли в заложники, среди них есть раненые.

Отмечается, что пираты покинули корабль с пленными, а трое оставшихся моряков вывели судно в безопасную гавань.

В то же время "Sputnik Азербайджан" пишет, один из трех членов экипажа, которые остались на корабле, Фуркан Ярен, сумел связаться с турецкой стороной и рассказал, что пираты разобрали на их судне почти все навигационные устройства и теперь он ведет корабль практически вслепую.

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Президент Турции Эрдоган разговаривал с Яреном по телефону и выяснил, что судно с тремя членами экипажа в настоящее время движется в сторону Габона

Напомним, в африканском порту Касабланка одесские моряки отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Одесситам удалось своими силами задержать и обезвредить злоумышленников.

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