В мире

“Не х** стоять на пути”: росгвардеец поддержал “коллегу”, который ботинком пнул женщину

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В Сети предполагают, что он сам мог ударить Маргариту Юдину

В Сети появилось видео с российским силовиком, который прокомментировал избиение пожилой женщины во время акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает "NEXTA Live".

"Не х** стоять у нас на пути!" – прокомментировал ситуацию с избитой женщиной 20-летний росгвардеец Валерий Зубовский.

По материалам: Сегодня

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