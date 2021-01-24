“Не х** стоять на пути”: росгвардеец поддержал “коллегу”, который ботинком пнул женщину

В Сети предполагают, что он сам мог ударить Маргариту Юдину

В Сети появилось видео с российским силовиком, который прокомментировал избиение пожилой женщины во время акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает "NEXTA Live".

"Не х** стоять у нас на пути!" – прокомментировал ситуацию с избитой женщиной 20-летний росгвардеец Валерий Зубовский.

По материалам: Сегодня