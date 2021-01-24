Над зданием британского парламента в Лондоне поднялся густой дым (видео)

В Вестминстере сработала пожарная сигнализация

В Лондоне в здании Вестминстера сработала пожарная сигнализация. А очевидцы заметили над зданием дым.

Об этом сообщает Express.

Прохожие публикуют кадры с места – над зданием много дыма. Он выходит из культовой достопримечательности Лондона. А на видео слышна пожарная тревога.

"В Лондоне срабатывает пожарная сигнализация, и из здания Парламента идет много дыма", – сообщила очевидец Джессика Галлардо.

В здании журналистам сообщили, что это "просто пар", но не объяснили причину срабатывания пожарной сигнализации.

TWITTERJanuary 24, 2021

Отметим, что несколько дней назад депутатов предупредили, что им придется съехать, чтобы провести срочный ремонт здания.

"Мы ремонтируем здание уже 40 лет. Дальнейшее промедление было бы очень рискованным. Это мог быть следующий Нотр-Дам. Я не думаю, что кто-то хочет видеть, как здание разрушается или сгорает", – сказал председатель комитета бухгалтеров Мег Хиллер.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области поздно вечером 23 января возник масштабный пожар на базе отдыха "Черкащанка" в городе Южном.

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