Медики отрицают тяжелое состояние петербурженки, которую ударил ОМОНовец

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У неё лёгкая травма, считают в Скорой помощи РФ
Жительница Санкт-Петербург Маргарита Юдинона, которую ударил в живот полицейский во время митинга в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, чувствует себя великолепно.
Об этом российскому изданию “Подъём” заявил директор НИИ Скорой помощи России Вадим Мануковский.
“У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал”, — сказал Мануковский.
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Напомним, российское издание Baza сообщило, что cостояние 54-летней Маргариты Юдиной за ночь ухудшилось, её перевели в реанимацию, она не в сознании.
Как сообщали ранее в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.
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