Медики отрицают тяжелое состояние петербурженки, которую ударил ОМОНовец

У неё лёгкая травма, считают в Скорой помощи РФ

Жительница Санкт-Петербург Маргарита Юдинона, которую ударил в живот полицейский во время митинга в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, чувствует себя великолепно.

Об этом российскому изданию “Подъём” заявил директор НИИ Скорой помощи России Вадим Мануковский.

“У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал”, — сказал Мануковский.



Читайте также:

Гордон пояснил, почему Навальный не говорит “Крым – это Украина”

В тренде

“Она утонула”: рассказываем о знаменитом интервью Путина Ларри Кингу

Напомним, российское издание Baza сообщило, что cостояние 54-летней Маргариты Юдиной за ночь ухудшилось, её перевели в реанимацию, она не в сознании.

Как сообщали ранее в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Россия

женщина

омон

Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Отдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Россия Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика Протесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаРоссия Одним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3915 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

В Украине вылечить невозможно: Сергей Бабкин рассказал о страшном диагнозе

Нокаут! Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове

“Представитель русской цивилизации” из Драгоманова обвинила Украину в фашизме из-за закона о языке

Все новости

“Евровидение-2021”: коротко о том, как пройдет конкурс 24 января, 10:13

Звездно

Медики отрицают тяжелое состояние петербурженки, которую ударил ОМОНовец 24 января, 10:08

Россия

Киевские быки фехтуют рогами, играют в футбол, а их дамы не любят камер – фото, видео

AstraZeneca заявила о проблемах с производством вакцины – будет дефицит 24 января, 09:56

Евросоюз

Заробитчанин из Узбекистана размазывает по клетке бойцов UFC: видео яркого нокаута



Порье после сенсационного нокаута намекнул на третий бой с Макгрегором 24 января, 09:48

MMA

Поддельный кофе наводнил Украину: что надо знать о фальшивке

24 января, 09:46

Новости У24

Конор покинул арену на костылях: есть оправдание поражению ирландца

В Украине вылечить невозможно: Сергей Бабкин рассказал о страшном диагнозе 24 января, 09:34

Звездно

Женщина, которую ударил омоновец во время акции в поддержку Навального, находится в реанимации 24 января, 09:30

Россия

Хабиб назвал причину фиаско Макгрегора в бою с Порье 24 января, 09:18

MMA

Макгрегор сенсационно нокаутирован: соцсети взорвались фотожабами

Кому достанется пояс Хабиба? Назван состав чемпионского боя 24 января, 09:04

MMA

Курс доллара: что придет на смену стабильности 24 января, 09:00

Экономика

Боевики девять раз нарушили тишину на Донбассе: стреляли из гранатометов 24 января, 08:43

Донбасс

Порье уничтожил Макгрегора: видео сенсационного нокаута

“Я вернусь!” Конор сделал громкое заявление после поражения от Порье 24 января, 08:25

MMA

24 января, 08:18 Коронавирус в Украине: количество новых случаев существенно уменьшилось Подробности

Похищение в Харькове: мужчину удерживали в подвале, били и унижали 24 января, 08:07

Харьков

Конор Макгрегор в нокауте! Легендарный боец упал во втором раунде 24 января, 07:41

MMA

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня