В мире

Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 3 minutes read

Журналистка считает, что Навального не освободят

После субботних протестов в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных в России следует ожидать "жестких посадок активистов", а оппозиционера может заменить его жена.

Такой прогноз дала российская журналистка Ксения Собчак в своем Instagram.

"Лично мой прогноз таков: эта власть мыслит любую уступку улице как слабость,в их ценностных координатах “крутые пацаны наездов не боятся” ,поэтому будут “жесткие” посадки активистов и запугивание тех, кто вышел первый раз", – написала Собчак.

Она рассказала, что 23 января весь день "не вылезала из телефона" – смотрела прямые эфиры, видео и репортажи, и отметила, что впервые в современной России на несанкционированный митинг вышло так много людей.

Причем, по ее словам, если считать в процентном отношении к количеству населения в городе, то в Казани и Екатеринбурге вышло даже больше людей, чем в Москве.

В тренде
Протесты в поддержку Навального: в Чите полицейские отказались задерживать протестующих (видео)

Собчак также считает, что Алексея Навального не освободят, но его жена сегодня продемонстрировала, что сможет занять его место в борьбе, если другого варианта не будет.

Она также подчеркнула, что по ее мнению, "оттепели" ждать не стоит, а следует готовиться к жестким ответам власти.

Собчак также заявила, что негативно относится как к насилию со стороны правоохранителей, так и со стороны протестующих, вспомнив видео, на котором "какие-то радикалы пинают каску омоновца".

Напомним, в России в субботу, 23 января, прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, на которые по разным подсчетам только в Москве вышли от 20 до 40 тысяч россиян. Отличительная особенность нынешних российских протестов – россияне начали отбиваться от омоновцев, а иногда и нападать на них.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
протесты
Ксения Собчак
Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Что будет с протестами в России – прогноз СобчакОтдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Россия Что будет с протестами в России – прогноз СобчакРоссия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика Что будет с протестами в России – прогноз СобчакПротесты в поддержку Навального в России: все подробностиРоссия Что будет с протестами в России – прогноз СобчакЭто старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаРоссия Что будет с протестами в России – прогноз СобчакОдним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия Что будет с протестами в России – прогноз СобчакУкраинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4928 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Протесты в поддержку Навального в России: все подробности
  • В Киеве посольство России подсветили Навальным и картой Крыма (фото)
  • В Санкт-Петербурге омоновец ударил ногой в живот пожилую женщину (видео)

Все новости

  • Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

    24 января, 01:58
    Россия

  • Макгрегор – Порье: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой

    24 января, 01:28
    MMA

  • Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

    Под Одессой горит база отдыха (видео)

  • Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

    Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

  • Ирландское рагу и ванильный коктейль: что едят звезды UFC Макгрегор и Порье

    24 января, 00:31
    MMA

  • Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

    Ярмоленко перехитрил вратаря в Англии и заставил тренера говорить о своем классе

  • Яценюк о протестах в России: Разрушьте эту тюрьму и восстаньте за свободу для всех

    23 января, 23:09
    Политика

  • Макгрегор – Порье: когда начало и где смотреть супербой в UFC

    23 января, 22:43
    MMA

  • Работал на плантации, придумал соус и поит пигмеев: что нужно знать про Дастина Порье

    23 января, 22:39
    MMA

  • В России завершились акции в поддержку Навального: почти 3 тыс. задержанных

    23 января, 22:22
    Россия

  • Событие дня

    Протесты в поддержку Навального в России: все подробности

    Онлайн

  • Заказное убийство в рядах СБУ: подозреваемого в организации арестовали без права на залог

    23 января, 22:09
    Политика

  • В Киеве посольство России подсветили Навальным и картой Крыма (фото)

    23 января, 21:49
    Другие новости

  • Россия устала от Путина – экс-глава СБУ о митингах за Навального
    Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

    23 января, 21:47
    Новости У24

  • “Динамо” потеряло двух легионеров в Эмиратах, а Шапаренко выполняет роль нейтрального

    23 января, 21:36
    ЧУ по футболу

  • Пожар в доме престарелых в Харькове: суд арестовал всех подозреваемых

    23 января, 21:23
    Харьков

  • “Если Навального убьют”: в России озвучили радикальный сценарий протестов
    Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

    23 января, 21:10
    Новости У24

  • Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

    В Санкт-Петербурге омоновец ударил ногой в живот пожилую женщину (видео)

  • Избил старика в пабе и “крутил” с княгиней Монако: горячие факты про Конора Макгрегора

    23 января, 20:34
    MMA

  • ДТП с участием поезда под Львовом: в больнице скончался один из пострадавших

    23 января, 20:29
    Украина

Что будет с протестами в России – прогноз Собчак

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинская баскетбольная Суперлига продолжится в специальных “баблах”

1 час ago

Отважится ли Конституционный суд уничтожить еще и децентрализацию?

2 часа ago

Маск пообещал $100 миллионов за лучшую технологию улавливания углекислого газа

3 часа ago

Биатлонистка Джима замкнула топ-10 масс-старта Кубка мира в Италии

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button