Что будет с протестами в России – прогноз Собчак
Журналистка считает, что Навального не освободят
После субботних протестов в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных в России следует ожидать "жестких посадок активистов", а оппозиционера может заменить его жена.
Такой прогноз дала российская журналистка Ксения Собчак в своем Instagram.
"Лично мой прогноз таков: эта власть мыслит любую уступку улице как слабость,в их ценностных координатах “крутые пацаны наездов не боятся” ,поэтому будут “жесткие” посадки активистов и запугивание тех, кто вышел первый раз", – написала Собчак.
Она рассказала, что 23 января весь день "не вылезала из телефона" – смотрела прямые эфиры, видео и репортажи, и отметила, что впервые в современной России на несанкционированный митинг вышло так много людей.
Причем, по ее словам, если считать в процентном отношении к количеству населения в городе, то в Казани и Екатеринбурге вышло даже больше людей, чем в Москве.
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Собчак также считает, что Алексея Навального не освободят, но его жена сегодня продемонстрировала, что сможет занять его место в борьбе, если другого варианта не будет.
Она также подчеркнула, что по ее мнению, "оттепели" ждать не стоит, а следует готовиться к жестким ответам власти.
Собчак также заявила, что негативно относится как к насилию со стороны правоохранителей, так и со стороны протестующих, вспомнив видео, на котором "какие-то радикалы пинают каску омоновца".
Напомним, в России в субботу, 23 января, прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, на которые по разным подсчетам только в Москве вышли от 20 до 40 тысяч россиян. Отличительная особенность нынешних российских протестов – россияне начали отбиваться от омоновцев, а иногда и нападать на них.
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