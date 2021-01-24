В мире

Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

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Россияне наконец начали обороняться

В России в субботу, 23 января, прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, на которые по разным подсчетам только в Москве вышли от 20 до 40 тысяч россиян. Отличительная особенность нынешних российских протестов – россияне начали отбиваться от омоновцев, а иногда и нападать на них.

Первые акции в России стартовали на Дальнем Востоке – в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском около 13:00 по местному времени (05:00 утра по Киеву). Кстати полиция во многих городах начала задерживать протестующих еще до начала акций.

Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

Акции прошли также в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Магадане и Комсомольске-на-Амуре – в Якутске люди вышли на протест в -51.

Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

В 13:00 начались акции протеста и в Москве и Санкт-Петербурге, на которых полиция практически сразу начала задерживать собравшихся. Кстати уже в первые часы митингов количество задержанных по России достигло нескольких сотен.

Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На Пушкинской площади в Москве сотрудники полиции жустко задержали даже ребенка.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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