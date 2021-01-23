В Москве Путина прогоняют с туалетными ершиками (фото)

На митинге в Москве собрались около 10 тысяч человек

В Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.

Как сообщает Reuters, на митинге в Москве собрались около 10 тысяч человек, а по всей стране задержали более 350 человек.

Фото: "Новая газета"

Фото: МБХ медиа

К слову, после обнародования двухчасового расследования о "дворце Путина" в Геленджике выяснилось, что в здании держатель для туалетной бумаги стоит 1200 долларов (34 тыс. гривен), а туалетный ершик – 850 долларов (24 тыс. гривен).

В тренде

Американец сорвал сумасшедший джекпот в миллиард долларов

С толпы слышны такие лозунги: "Долой царя!", "Путин, уходи", "Свободу политзаключенным", "Навальный, мы с тобой", "Перемен".

По материалам: Сегодня