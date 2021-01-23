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Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
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Больше всего задержанных в Москве

В России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.

Об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Задерживали протестующих в таких городах:

  • Москва – 395 человек;
  • Санкт-Петербург – 182;
  • Новосибирск – 91;
  • Красноярск – 47;
  • Владивосток – 35;
  • Хабаровск – 28;
  • Комсомольск-на-Амуре – 23;
  • Уфа – 22.

Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.

Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Также мы писали, что в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

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