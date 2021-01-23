Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)
Больше всего задержанных в Москве
В России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.
Об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.
Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.
Задерживали протестующих в таких городах:
- Москва – 395 человек;
- Санкт-Петербург – 182;
- Новосибирск – 91;
- Красноярск – 47;
- Владивосток – 35;
- Хабаровск – 28;
- Комсомольск-на-Амуре – 23;
- Уфа – 22.
Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.
Также мы писали, что в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.
Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.
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