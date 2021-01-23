Протесты в поддержку Навального в России: все подробности

В акции берут участие несколько десятков городов, силовики задерживают протестующих

Сегодня, 23 января, в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии. После заключения Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о “дворце Путина” под Геленджиком ценой в 100 миллиардов рублей.

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Команда оппозиционера анонсировала протесты “Свободу Навальному!” в 93 городах России. Людей призывали выходить в 14:00 по местному времени на главные площади своих городов. Первыми вышли Дальний Восток и Сибирь. Там же начались жесткие задержания протестующих – активнее всего силовики были во Владивостоке.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России:

11:57 В Санкт-Петербурге задержан журналист "Медиазоны", освещающий протесты. Всего задержали не менее 48 человек, освещавших протесты, в 13 городах РФ.

11:36 Начались задержания в Москве – не менее 6 человек схватили силовики.

По материалам: Сегодня