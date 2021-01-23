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Протесты в поддержку Навального: в Чите полицейские отказались задерживать протестующих (видео)
Толпа скандирует им вслед “Молодцы”
В российском городе Чита во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который быларестован в аэропортупо прилету после лечения в Германии, полицейские отказались задерживать протестующих.
Об этом сообщает NEXTA Live.
На видео, которое появилось в сети видно, что полицейские отказываются разгонять или задерживать россиян. Они просто проходят мимо.
В свою очередь толпа скандирует "Молодцы" вслед правоохранителям, которые поддержали народ и отказались выполнять указ властей.
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По материалам: Сегодня