Протесты в поддержку Навального: в Чите полицейские отказались задерживать протестующих (видео)

Толпа скандирует им вслед “Молодцы”

В российском городе Чита во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который быларестован в аэропортупо прилету после лечения в Германии, полицейские отказались задерживать протестующих.

Об этом сообщает NEXTA Live.

На видео, которое появилось в сети видно, что полицейские отказываются разгонять или задерживать россиян. Они просто проходят мимо.

В свою очередь толпа скандирует "Молодцы" вслед правоохранителям, которые поддержали народ и отказались выполнять указ властей.

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По материалам: Сегодня