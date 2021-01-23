МВД России приказало в день акции Навального собраться сотрудникам на рабочих местах
23 января в России должны состояться массовые акции
Заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика поручил в субботу, 23 января, собрать личный состав на рабочих местах “для уборки помещений”.
Об этом сообщает российское издание “Meduza” со ссылкой на копию распоряжения.
Именно 23 января в России должны состояться массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого отправили в СИЗО.
“Организовать проведение личным составом 22—23 января 2021 года мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях”, — говорится в распоряжении.
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Необходимость провести уборку они аргументировали коронавирусом.
Один источник российского издания рассказал, что с практикой уборки рабочих мест по субботам в МВД сталкивается впервые. Собеседник предполагает, что это неофициальная мобилизация в связи с акциями в поддержку Навального.
Ранее арестованный на 30 дней российский оппозиционер Алексей Навальный прислал сообщение из спецблока СИЗО "Матросская тишина" – т.н. Кремлевского централа.
Напомним, Навальный показал дворец Путина, являющийся отдельным "государством" внутри России.
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