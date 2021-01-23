Лидер Ирана запостил фото с Трампом на поле для гольфа и пригрозил отомстить
Человек, похожий на экс-президента, играет в гольф в тени военного самолета
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в своем Twitter призыв к мести экс-президенту США Дональду Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани.
Об этом пишет BBC.
На посте изображен светловолосый мужчина, напоминающий Трампа, – он играет в гольф в тени военного самолета или большого беспилотника.
"Месть неизбежна", – написал Хаменеи.
Как пишет Reuters, размещенный на изображении текст является отсылкой на пост Хаменеи в Twitter, опубликованный в декабре 2020 года. В нем говорится, что месть исполнителям и организаторам убийства генерала Касема Сулеймани неизбежна.
"Организаторы и исполнители убийства генерала Сулеймани должны быть наказаны. Эта месть будет неминуемой", — сказал аятолла.
Некоторые пользователи призвали Twitter заблокировать учетную запись иранского лидера. Однако администрация соцсети проигнорировала эти обращения.
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Убийство Сулеймани
3 января 2020 года под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.
За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.
Как сообщалось ранее, судебные органы Ирака заявили о выдаче ордера на арест Дональда Трампа в связи с убийством генерала Сулеймани.
Также мы писали, что Иран ввел санкции против Трампа и членов его администрации.
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