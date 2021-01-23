Лидер Ирана запостил фото с Трампом на поле для гольфа и пригрозил отомстить

Человек, похожий на экс-президента, играет в гольф в тени военного самолета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в своем Twitter призыв к мести экс-президенту США Дональду Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани.

Об этом пишет BBC.

На посте изображен светловолосый мужчина, напоминающий Трампа, – он играет в гольф в тени военного самолета или большого беспилотника.

"Месть неизбежна", – написал Хаменеи.

Как пишет Reuters, размещенный на изображении текст является отсылкой на пост Хаменеи в Twitter, опубликованный в декабре 2020 года. В нем говорится, что месть исполнителям и организаторам убийства генерала Касема Сулеймани неизбежна.

"Организаторы и исполнители убийства генерала Сулеймани должны быть наказаны. Эта месть будет неминуемой", — сказал аятолла.

Некоторые пользователи призвали Twitter заблокировать учетную запись иранского лидера. Однако администрация соцсети проигнорировала эти обращения.

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Убийство Сулеймани

3 января 2020 года под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

Как сообщалось ранее, судебные органы Ирака заявили о выдаче ордера на арест Дональда Трампа в связи с убийством генерала Сулеймани.

Также мы писали, что Иран ввел санкции против Трампа и членов его администрации.

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