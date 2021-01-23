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Жену Навального Юлию отпустили из полиции

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Супруга Алексея на свободе

Жену оппозиционного политика Алексея Навального Юлию выпустили из отделения полиции.

Об этом сообщил Telegram-канал РБК со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина.

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Напомним, сегодня в Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади задержали его жену Юлию Навальную.

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Ранее во время массовых акций в 93 городах России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального вышли также его близкие люди и известные личности.

В Беларуси не утихают протесты, люди поддержали и Навального:

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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