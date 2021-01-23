“Британский” штамм коронавируса может приводить к большей смертности – Джонсон

С 4 января в стране действует жесткий локдаун

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности.

Об этом сообщил на пресс-конференции британский премьер-министр Борис Джонсон.

“Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности”, – сказал Джонсон.



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Новая разновидность увеличивает число умерших до 13 человек из одной тысячи. Уточняется, что данные предварительные. С 4 января в стране действует жесткий локдаун, уже третий по счету. Власти решили ввести его из-за того, что в стране быстро распространялся новый штамм коронавируса, который считается более заразным.

Как ранее стало известно, в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

Напомним, первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию.

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