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Во Франции жестоко избили 14-летнего украинца

Photo of Admin Admin Send an email 28 секунд ago
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У парня пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев

В Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил один из представителей украинской общины в Париже.

14-летний Юрий подвергся нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle.

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“Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного мальчика”, – говорится в сообщении.

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Во Франции жестоко избили 14-летнего украинца

Сейчас парень находится в коме в реанимации, его состояние критическое. У него пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Ранее в Польше двое молодых граждан Украины решили, что разбогатеть можно и не работая, а применяя силу к соотечественникам, поэтому избили и ограбили соседа по комнате, после чего сбежали из города Равич в Великопольском воеводстве.

Напомним, в декабре 2020-го в Польше суд оправдал украинца за убийство пьяного иностранца.

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