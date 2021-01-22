В Швейцарии пять человек умерли после вакцины от коронавируса

Все скончавшиеся были пожилыми людьми

С начала национальной программы по иммунизации населения Швейцарии от коронавирусной инфекции вакцины ввели более 170 тысячам человек, из которых пятеро скончались. Первый такой инцидент произошел еще в декабре.

Об этом сообщила пресс-служба местного фармрегулятора Swissmedic.

Всего к 21 января поступило 42 сообщения о случаях проявления побочной реакции на вакцину, из которых 16 провели к серьезным последствиям, а пять – к летальному исходу.

Все пяти скончавшихся были пациентами в возрасте 84-92 лет. Также подчеркивается, что причиной их смерти были возрастные заболевания, поэтому это не связано с вакцинацией.

На этом фоне швейцарские эксперты пришли к заключению, что изменений в положительном соотношении пользы и риска от вакцин не произошло.

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Также подчеркивается, что в Швейцарии каждые 4 недели (необходимый период между инъекциями вакцины) умирают порядка 2300 человек старше 85 лет.

Напомним, что на данный момент в стране одобрены несколько вакцин: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Также мы сообщали о расследовании после смерти вакцинированных пациентов в Норвегии.

По материалам: Сегодня