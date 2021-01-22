В мире

В Париже жестоко избили 15-летнего украинца: появилась реакция дипломатов

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15-летний Юрий находится в искусственной коме после операции

Украинские дипломаты требуют прозрачного и открытого расследования нападения на украинского подростка, которое произошло на прошлой неделе в центре Парижа.

Об этом сообщает УНИАН.

В частности, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко отметил, что Юрий стал жертвой конфликта между подростковыми бандами.

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"Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование", – сказал Николенко.

Украинские консулы поддерживают постоянный контакт с родными избитого подростка и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами для быстрого и объективного расследования, заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

По материалам: Сегодня

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