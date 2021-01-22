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В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фото

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К мертвому финвалу служащих береговой охраны вывел молодой китеныш

На побережье на юге Италии достали на берег тушу кита финвала, которая может оказаться одной из крупнейших, что были когда-либо найдены в Средиземном море.

Об этом сообщает BBC.

В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фото

Фото: Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Операция по подъему 70-тонного мертвого животного длилась в течение трех дней и завершилась в среду, 20 января.

Аквалангисты обнаружили тушу еще 17 января – к находке их вывел молодой китеныш. Труп лежал в гавани Сорренто, недалеко от Неаполя. Вскоре после этого финвал всплыл на поверхность.

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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