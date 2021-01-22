В Италии подняли на берег 70-тонную тушу кита: фото

К мертвому финвалу служащих береговой охраны вывел молодой китеныш

На побережье на юге Италии достали на берег тушу кита финвала, которая может оказаться одной из крупнейших, что были когда-либо найдены в Средиземном море.

Об этом сообщает BBC.

Фото: Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Операция по подъему 70-тонного мертвого животного длилась в течение трех дней и завершилась в среду, 20 января.

Аквалангисты обнаружили тушу еще 17 января – к находке их вывел молодой китеныш. Труп лежал в гавани Сорренто, недалеко от Неаполя. Вскоре после этого финвал всплыл на поверхность.

По материалам: Сегодня