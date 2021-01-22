Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом Pfizer

Это связано с задержками поставок

Саудовская Аравия останавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании Pfizer из-за срывов сроков поставки.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину… Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации", – сказано в сообщении.

Задержка поставок связана с приостановкой работы завода Pfizer в Бельгии.

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Отметим, массовая вакцинация в Саудовской Аравии началась 17 декабря. Через специальное приложение на иммунизацию записались уже более двух миллионов человек.

Как сообщалось ранее, в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что в мире еще не было зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации против коронавируса. Однако был зафиксирован побочный эффект – анафилактический шок.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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