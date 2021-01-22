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Мужчина поджег себя в центре Минска: видео

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Личность самоподжигателя установили, но пока не разглашают

В центре белорусской столицы произошел самоподжог – мужчина совершил публичную попытку самоубийства напротив Дома правительства на площади Независимости в Минске.

Об этом сообщает TUT.by.

На помощь ему пришел охранник правительственного учреждения и прохожий – они сбили огонь при помощи огнетушителей и вызвали скорую помощь. После госпитализации у пострадавшего диагностировали ожоги 50% тела. Сейчас он находится без сознания.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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