Мужчина поджег себя в центре Минска: видео

Личность самоподжигателя установили, но пока не разглашают

В центре белорусской столицы произошел самоподжог – мужчина совершил публичную попытку самоубийства напротив Дома правительства на площади Независимости в Минске.

Об этом сообщает TUT.by.

На помощь ему пришел охранник правительственного учреждения и прохожий – они сбили огонь при помощи огнетушителей и вызвали скорую помощь. После госпитализации у пострадавшего диагностировали ожоги 50% тела. Сейчас он находится без сознания.

По материалам: Сегодня